Bruno Lage quer "continuar a época fantástica" do Botafogo

Bruno Lage foi apresentado como novo treinador do Botafogo, esta quarta-feira, com a garantia de que tudo fará para dar continuidade ao trabalho de Luís Castro, que trocou o clube brasileiro pelo Al-Nassr.

"Eu e minha comissão técnica faremos tudo para continuar esta época fantástica. Eu já treinei o 'Glorioso' em Portugal e agora vou treinar o 'Glorioso' do Brasil. Este é um momento muito importante para mim e dou graças a Deus por ter sido o escolhido para honrar esta tarefa até o fim", declarou.



Lage espera que "haja um 'clique' em termos de motivação e na forma de jogar para que os resultados possam surgir".

É "indiferente" quem fica com os louros

O técnico português garantiu, ainda, que o objetivo é mesmo ser campeão brasileiro, seja o mérito de quem for: "Se o mérito é do Luís, do Cláudio [Caçapa, treinador interino] ou do Bruno, para mim é indiferente."

"Para mim, o mais importante é o adepto chegar no final do ano e festejar um título", frisou.

Demitido do Wolverhampton em outubro de 2022, Bruno Lage assinou contrato com o Botafogo até dezembro de 2023. Terá como objetivo, neste meio ano, manter a liderança do Brasileirão e tornar-se campeão. Para já a ex-equipa de Luís Castro lidera com dez pontos de vantagem sobre os segundo e terceiro classificados, Flamengo e Grémio.