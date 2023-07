Adeus Benfica. Cher Ndour apresentado no PSG

O PSG anunciou esta quarta-feira a contratação a custo zero de Cher Ndour, jovem médio que estava ao serviço do Benfica. O italiano assinou por cinco temporadas, até 2028, com o campeão francês.

"Estou muito emocionado. É uma mistura de emoções, mas acima de tudo felicidade, porque o Paris Saint-Germain é um dos melhores clubes do mundo, com tantos campeões, e para mim é uma honra fazer parte desta nova família", disse Ndour à comunicação do clube.

Ndour chegou ao Benfica em 2020 proveniente da Atalanta. Estreou-se pela equipa principal do Benfica na época passada pelas mãos de Roger Schmidt, sagrando-se campeão nacional.

Venceu ainda uma Youth League, uma Finalíssima Intercontinental sub-20 e um campeonato de juniores.

O jovem Médio italiano é mais uma opção para o técnico Luis Enrique.