Euro Sub-19. Noruega empata com Espanha e vai jogar com Portugal nas meias-finais

A Noruega é o adversário da Seleção Nacional nas meias-finais do Campeonato Europeu de Sub-19, que se está a realizar em Malta.

Com um empate a zero com a Espanha, os noruegueses terminaram o grupo B no segundo lugar, o que dita um encontro com Portugal na fase seguinte da competição. A Espanha, primeira do grupo, vai medir forças com a Itália.

No outro jogo do grupo, a Grécia e a Islândia também empataram 0-0.

O jogo entre Noruega, treinada pelo português Luís Pimenta, e Portugal está marcado para esta quarta-feira, às 17h00.