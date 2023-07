Adepta morre após confrontos entre adeptos de Palmeiras e Flamengo

Uma adepta do Palmeiras morreu, esta segunda-feira, devido a ferimentos resultantes de confrontos entre adeptos do clube de Abel Ferreira e do Flamengo, antes do jogo entre as duas equipas, no sábado.

A morte foi confirmada pela família de Gabriela Anelli, que foi atingida no pescoço por uma garrafa quando se encontrava na fila para entrar no Allianz Parque, segundo a imprensa brasileira. A jovem, de 23 anos, estava internada no Hospital Santa Casa, em São Paulo, desde sábado.

O Palmeiras reagiu ao sucedido nas redes sociais, lamentando "profundamente" a morte de Gabriela Anelli.

"Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de entretenimento. Manifestamos solidariedade à família da palmeirense e cobramos celeridade na apuração deste crime, que fere a nossa razão de existir e compromete a imagem do futebol brasileiro", pode ler-se no comunicado.