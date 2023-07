​Morreu Luis Suárez, Bola de Ouro espanhol

Morreu o antigo jogador de futebol Luis Suárez Miramontes. Luisito, como era conhecido, foi o primeiro e único Bola de Ouro nascido em Espanha. Tinha 88 anos.

A lenda do futebol faleceu na cidade de Milão, onde passou grande parte da carreira. O Inter de Milão deixou uma sentida mensagem de condolências nas redes sociais, em homenagem à carreira, dedicação e talento de Luis Suárez. “Um talento único e um grande interista. O número 10 do Grande Inter levou as nossas cores ao topo de Itália, da Europa e do Mundo. ‘Se não sabes o que fazer, dá a bola ao Suarez’. Adeus Luisito”, escreveu o Inter de Milão.

Luis Suárez jogava no meio-campo. Estreou-se como profissional com as cores do Deportivo da Corunha e jogou sete temporadas no FC Barcelona, onde ganhou dois campeonatos e duas taças de Espanha. Em 1960 conquistou a Bola de Ouro, ultrapassando na votação outra lenda: Ferenk Puskás. Tornou no primeiro espanhol nascido em Espanha a ganhar este prémio. O naturalizado Di Stéfano também foi distinguido, mas nasceu na Argentina. Após a Bola de Ouro, Luis Suárez deixou Espanha e rumou ao futebol italiano. Entre 1961 e 1973 representou o Inter de Milão e a Sampdoria.

Com a camisola do Inter venceu três ligas italianas e duas Taças dos Campeões Europeus. Terminou a carreira de jogador na Sampdoria e seguiu a carreira de treinador.