Clássico no ​Brasileirão. Palmeiras empata com o Flamengo

O Palmeiras empatou no sábado na receção ao Flamengo, 1-1, em jogo da 14ª jornada do campeonato brasileiro.



Ainda não foi desta que o treinador Abel Ferreira conseguiu vencer o Flamengo no Brasileirão.

Dudu colocou o Palmeiras em vantagem no marcador, com um golo aos, 24 minutos, mas De Arrascaeta empatou para o Flamengo aos 81 minutos.

A partida ficou marcada por duas interrupções devido a gás pimenta disparado pela polícia no exterior do estádio, para dispersar confrontos entre adeptos.

O campeão Palmeiras segue em quarto lugar no Brasileirão, com 24 pontos. O Flamengo está em segundo, com 26.

O Cruzeiro, treinado pelo português Pepa, venceu o Vasco da Gama, por 1-0, e ocupa o 8º lugar, com 21 pontos.