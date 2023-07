C. Tangana lança hino dos 100 anos do "português" Celta de Vigo

No ano em que celebra o seu centenário, o Celta Vigo, clube com "cultura portuguesa" devido à proximidade com a fronteira do Minho, desafiou os adeptos à criação de um novo hino. Quem se chegou à frente foi nada menos do que C. Tangana, um dos artistas mais conceituados da Península Ibérica.

C. Tangana, que atuou a edição do ano passado do Super Bock Super Rock, no Altice Arena, em Lisboa, foi o escolhido para a criação do hino depois de ter colocado o tweet "Posso tentar?" em resposta a uma publicação no Twitter, em fevereiro de 2021.

"Oliveira dos 100 anos" é o título da canção escrita pelo artista espanhol para celebrar o centenário do clube da Galiza.

A nova música do madrileno C. Tangana, lançada esta quinta-feira, foi escrita em galego e contou com colaboração das Pandereteiras de Toutón, um grupo feminino de música tradicional galega.

Apesar de ter nascido em Madrid, C. Tangana tem raízes galegas pela parte do pai e é um assumido adepto do Celta. Um vídeo do cantor viralizou em Espanha depois de ser filmado no jogo da “salvação” do clube, na altura treinado pelo técnico português Carlos Carvalhal, na última jornada diante do Barcelona.

O presidente do RC Celta de Vigo felicitou o artista pelo resultado final: "Uma força e um 'celtismo' impressionantes. Obrigado por converteres tudo isto num poema que nos faz vibrar e ficar emocionados", disse Carlos Mouriño.

Também o internacional espanhol e capitão de equipa, Iago Aspas, ficou rendido: "Fizeram um trabalho brutal. Isto vai ter uma repercussão impressionante".

O Celta de Vigo completa o 100.º aniversário no dia 23 de agosto.