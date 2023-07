Bandeiras aborígene e maori serão hasteadas no Mundial feminino

As bandeiras representativas dos povos aborígene e maori também vão ser hasteadas nos jogos do Mundial feminino, na Austrália e na Nova Zelândia, anunciaram esta sexta-feira os organizadores.

“A confirmação da FIFA de que todas as bandeiras australianas serão hasteadas no Campeonato do Mundo é um momento significativo para todos os australianos, especialmente para o povo das primeiras nações”, disse o presidente da Federação Australiana (FA), James Johnson.

Ainda de acordo com o dirigente, “esta decisão vai ao encontro dos valores de diversidade e inclusão” que a FA carrega e corresponde “à visão que tem para o torneio”.

O seu homólogo da Federação da Nova Zelândia, Andrew Pragnell, também saudou a medida, acreditando que servirá de exemplo para as edições posteriores no “reconhecimento dos direitos dos povos indígenas em todo o mundo”.

“Essas bandeiras expressam o desejo de respeito mútuo, identidade nacional e reconhecimento das culturas indígenas para os nossos anfitriões”, considerou em comunicado o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

A seleção de Portugal integra o Grupo E do Mundial, após inédito apuramento, tendo como adversários os Estados Unidos da América - bicampeões em título -, Vietname e Países Baixos - vice-campeões. A fase final realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto.