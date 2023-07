Skriniar é o sucessor de Ramos no centro da defesa do PSG

O Paris Saint-Germain anuncia, esta quinta-feira, a contratação de Milan Skriniar, que terminou contrato com o Inter de Milão.

O defesa-central internacional eslovaco, de 28 anos, chega a "custo zero" a Paris, para suceder ao internacional espanhol Sergio Ramos, cujo contrato com os campeões franceses chegou ao fim. Assina contrato válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até 2028.

Formado no MSK Zilma, da Eslováquia, Skriniar rumou a Itália em 2015/16, para representar a Sampdoria. Bastaram duas épocas para chamar à atenção do Inter, que pagou 34 milhões de euros para o contratar. Ficou seis temporadas em Milão, com 246 jogos disputados, e conquistou uma Liga, duas Taças e duas Supertaças de Itália.

Na última época, Skriniar perdeu mais de 20 jogos devido a um problema nas costas. Ainda assim, disputou 31 jogos e fez uma assistência.

Milan Skriniar encontra, no PSG, os portugueses Nuno Mendes, Serif Nhaga, Danilo Pereira, Vitinha e Renato Sanches.