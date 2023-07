Real Madrid bate Barcelona na corrida por Arda Guler

O Real Madrid anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Arda Guler ao Fenerbahçe. Bateu o Barcelona, que também queria o jovem turco.

Em comunicado, o clube espanhol informa que o médio-ofensivo internacional turco, de 18 anos, assinou contrato de seis temporadas.

Muito se falou da possível transferência do jovem - que também chegou a ser associado a Benfica e FC Porto - para o Barcelona, porém, afinal, o Real Madrid bateu o rival no "photo finish". De acordo com a imprensa espanhola, os "merengues" desembolsaram 20 milhões de euros.

Guler foi lançado na equipa principal do Fenerbahçe por um treinador português, Vítor Pereira, em 2021, e conquistou o seu espaço na última época, sob o comando de outro português, Jorge Jesus. Com o agora técnico do Al Hilal, fez seis golos e sete assistências em 35 jogos.