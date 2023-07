Palmeiras de Abel Ferreira perde e tem um pé fora da Taça

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, perdeu na primeira mão dos quartos de final da Taça do Brasil, no terreno do São Paulo, por 1-0, na madrugada desta quinta-feira.

Um golo de Rafinha, aos 82 minutos, bastou para derrotar os campeões brasileiros, que somam, assim, o segundo jogo consecutivo sem vencer em todas as provas - o terceiro nos últimos quatro encontros.

A segunda mão da eliminatória está marcada para a meia-noite de 13 para 14 de julho - quinta para sexta-feira da próxima semana -, no Allianz Parque, casa do Palmeiras.

Esta é a época em que mais dificuldades Abel está a sentir, no Brasil. Além de estar em risco de eliminação na Copa, encontra-se em quarto no campeonato, a dez pontos do líder, o Botafogo. Por outro lado, venceu o grupo na Libertadores e passou aos oitavos de final como cabeça de série.