Luís Castro oficializado como novo treinador do Al-Nassr

Luís Castro foi oficializado, esta quinta-feira, como novo treinador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde vai orientar Cristiano Ronaldo.

Já era conhecido que o treinador português, de 61 anos, ia treinar o clube saudita, depois de confirmada a sua saída dos brasileiros do Botafogo.

Agora, o Al-Nassr revela que Luís Castro assinou contrato até 2025, tendo já orientado o treino desta quinta-feira, no estágio no Algarve.

Luís Castro deixou o Botafogo a menos de meio da segunda época, quando a equipa liderava (ainda lidera) o Brasileirão, para aceitar a oferta "muito tentadora" do Al-Nassr. Esta é a segunda experiência do português no Médio Oriente, onde também orientou o Al Duhail, do Qatar.

Antes disso, o antigo coordenador da formação do FC Porto treinou os dragões, interinamente, o Rio Ave, o Desportivo de Chaves e o Vitória de Guimarães, em Portugal, e o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia.