"Hola, Atlético". Azpilicueta volta a Espanha 13 anos depois

César Azpilicueta está de regresso a Espanha, o país que o viu nascer, ao fim de 13 anos fora. O defesa assinou pelo Atlético de Madrid.

O lateral-esquerdo internacional espanhol, de 33 anos, que também pode jogar a central, assinou por uma temporada com o clube da capital espanhola, depois de ter terminado contrato com o Chelsea.

Ao todo, foram 13 anos fora de Espanha, divididos entre três anos com o Marselha, de França, e 11 em Inglaterra, sempre com os "blues", de que era capitão. Agora, "Azpi" cumpre o sonho de regressar a casa.

Formado no Osasuna, Azpilicueta registou 508 jogos e 17 golos ao serviço do Chelsea, com que conquistou nove títulos: duas Premier Leagues, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga inglesa, duas Ligas Europa, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.

Na temporada passada, o veterano disputou 32 jogos pelos "blues".