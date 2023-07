Euro Sub-19. Polónia vence Malta e coloca Portugal nas meias-finais

Depois da vitória por 5-1 frente à Itália, Portugal precisava apenas que Malta não vencesse para carimbar já a presença nas meias-finais do Campeonato Europeu de sub-19 antes do derradeiro jogo da fase de grupos. E conseguiu-o: a Polónia venceu esta noite Malta, por 2-0, e mantém vivas as esperanças para a última jornada.

No sintético do Estádio Ta'Qali, a seleção maltesa até viu a Polónia ficar a jogar com 10 jogadores aos 22 minutos, após expulsão por acumulação de amarelos de Matyijewicz, mas sofreu golos aos 59, por Strzalek, antes de ficar também reduzida a 10 jogadores com a expulsão de Scicluna.

Aos 82 minutos, surgiu o golo que sentenciou a partida, com Pienko a marcar o 2-0.

Com a vitória, Portugal está matematicamente nas meias-finais, pois venceu Polónia e Itália, as duas seleções com três pontos no grupo.

A seleção nacional defronta agora Malta na última jornada, que também não fará melhor que o quarto e último lugar do grupo. A Espanha e a Noruega lideram o Grupo B, com três pontos cada uma, após a primeira jornada do Europeu, enquanto Grécia e Islândia ainda não pontuaram. A 2.ª jornada do Grupo B cumpre-se na sexta-feira, com os jogos Grécia-Espanha (17 horas) e Islândia-Noruega (20 horas).