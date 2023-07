Tiago Santos troca Estoril pela equipa de Paulo Fonseca

O defesa direito Tiago Santos deixa o Estoril e assina cinco anos pelo Lille. Informação confirmada pelos canarinhos.

Os valores do negócio não foram confirmados pelas duas equipas, mas o Estoril deixou mensagem de despedida.

“A Estoril Praia, Futebol - SAD deseja ao Tiago Santos todos os sucessos pessoais e profissionais na nova etapa e agradece a dedicação com que sempre vestiu as nossas cores. Obrigado Tiago”, escreveu o clube.

O atleta já falou como jogador do Lille: “Estou muito contente por me juntar ao Lille, um grande clube francês. Estou muito entusiasmado por estar aqui, estou ansioso por começar e conhecer a equipa, é uma nova etapa, um novo campeonato para mim. Os meus objetivos são continuar a progredir no dia-a-dia e apoiar a equipa tendo em vista as suas ambições”.

O jogador foi apontado a Sporting e Benfica, mas acaba por reforçar a equipa de Paulo Fonseca, em França.