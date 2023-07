Sergio Rico, guarda-redes do PSG, deixou, esta quarta-feira, os cuidados intensivos do hospital de Sevilha.

De recordar que o jogador espanhol foi vítima de um acidente a cavalo no dia 28 de maio e tem estado, desde esse dia, com diagnóstico reservado.

A atualização do estado de saúde de Rico foi feita pela esposa do atleta. Não há, no entanto, ainda data para a alta médica.