PSG confirma saída de Galtier

O Paris Saint-Germain confirmou, esta quarta-feira, a saída de Christophe Galtier, juntamente com o adjunto português João Sacramento.

O treinador francês, de 56 anos, deixa o PSG ao fim de uma época, em que conquistou o campeonato e a Supertaça franceses, mas foi eliminado nos oitavos de final da Taça de França e da Liga dos Campeões.

Galtier treinou Saint-Étienne, Lille - com que ganhou o campeonato ao todo-poderoso PSG, em 2020/21 - e Nice antes de rumar a Paris. Contudo, não cumpriu as expectativas, especialmente na Champions, em que o campeão francês, que contava com as superestrelas Mbappé, Neymar e Messi no plantel, foi eliminado de forma precoce pelo Bayern.



A 30 de junho, o Ministério Público francês comunicou que Galtier fora detido preventivamente, por suspeitas de discriminação e racismo, num caso que remonta a abril da época 2021/22, quando treinava o Nice.

Os portugueses Nuno Mendes, Serif Nhaga, Danilo Pereira, Vitinha e Renato Sanches ficam, assim, sem treinador. Segue-se Luís Enrique, que deverá ser apresentado já esta quarta-feira, a partir das 12h45.

O antigo internacional espanhol, de 53 anos, está fora do ativo desde que deixou a seleção da Espanha, logo após o Mundial 2022. Antes disso, orientou Roma, Celta de Vigo e Barcelona. Em três temporadas com os catalães, venceu uma Liga dos Campeões, mais dois campeonatos.