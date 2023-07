Oficial. Mason Mount troca Chelsea pelo Manchester United

O Manchester United confirma a compra de Mason Mount ao Chelsea, esta quarta-feira. Embora os dois clubes não revelem valores, a imprensa inglesa adianta que o médio custa um total de 70 milhões de euros.

São cerca de 65 milhões de euros no imediato, mais cinco milhões em bónus por concretização de objetivos para tirar Mount de Londres, ao fim de 18 anos. O internacional inglês, de 24 anos, assina contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 2028, com opção para mais um ano.

De acordo com a ESPN, os bónus são "fortemente dependentes" do número de jogos e do sucesso de Mount em Old Trafford.

Mason Mount foi eleito o jogador do ano do Chelsea nas épocas 2020/21, em que ajudou os "blues" a conquistar a Liga dos Campeões, e 2021/22. Na temporada passada, teve dificuldades com lesões, no entanto, na época anterior, marcou 13 golos e fez 16 assistências em 53 jogos.

Ao serviço da seleção inglesa, o médio-ofensivo soma 36 internacionalizações e cinco golos e foi finalista do Euro 2020.