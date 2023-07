Final entre Espanha e Inglaterra

A final do Europeu Sub-21 vai ser disputada entre Espanha e Inglaterra.

A seleção espanhola goleou a Ucrânia por 5-1. Abel Ruiz, do Sp. Braga, marcou um dos tentos e ajudou a dar a volta ao marcador, já que foram os ucranianos os primeiros a marcar.

Antes, a Inglaterra, que eliminou Portugal, bateu Israel, por 3-0.

O jogo decisivo está marcado para sábado, a partir das 17h00, na cidade de Batumi, na Geórgia.

A seleção espanhola lidera o ranking de títulos europeus de sub-21, a par da Itália, ambos com cinco, seguidos pela Alemanha, com três, da antiga União Soviética (hoje Rússia), Países Baixos e Inglaterra, todos com dois, enquanto as seleções da Suécia, da França, da antiga Jugoslávia (hoje Sérvia) e da República Checa somam um.