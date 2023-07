Carlo Ancelotti será selecionador do Brasil a partir de 2024

Carlo Ancelotti será selecionador do Brasil a partir de junho de 2024, confirmou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No dia da apresentação de Fernando Diniz como selecionador interino, Ednaldo Rodrigues explicou os moldes do contrato do treinador do Fluminense, que acumulará funções até à Copa América de 2024.

"Fernando Diniz tem uma proposta de jogo parecida com a do treinador que assumirá a partir da Copa América, o Ancelotti", revelou.



Este acordo permite ao técnico italiano, de 64 anos, abraçar o projeto da seleção brasileira e cumprir até ao fim o contrato com o Real Madrid, com que conquistou duas Ligas dos Campeões (2013/14 e 2021/22).

Antigo internacional italiano, Ancelotti também passou por Juventus, Milan - com que venceu duas Champions, em 2003 e 2007 -, Chelsea, PSG, Bayern de Munique, entre outros, mas nunca orientou uma seleção.

Fernando Diniz cumpre "um sonho"

Já Fernando Diniz, que tem impressionado ao comando do Fluminense, admitiu que orientar a canarinha é "um sonho para qualquer um".

"Uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço para a seleção", salientou o técnico brasileiro, de 48 anos, na apresentação.

A seleção brasileira estava sem selecionador desde a saída de Tite, logo após o Mundial 2022, em que foi eliminada nos quartos de final.

Os portugueses Jorge Jesus e Abel Ferreira chegaram a ser apontados ao cargo, no entanto, o presidente da CBF desde cedo assumiu que Ancelotti era o favorito para comandar os cinco vezes campeões do mundo.