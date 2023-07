Barcelona oficializa contratação de Iñigo Martínez

O Barcelona oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Iñigo Martínez, que terminou contrato com o Athletic de Bilbau.

O defesa-central internacional espanhol, de 32 anos, assina contrato com os campeões para as próximas duas temporadas,até 30 de junho 2025, e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros.

Formado na Real Sociedad, Iñigo Martínez jogou na equipa principal, de que se fez capitão, durante seis temporadas e meia, antes de rumar ao rival do País Basco, o Athletic, em 2017/18, por 32 milhões de euros. Representou os leões durante outras cinco épocas e meia.

Agora, após o final do contrato, e com um total de 350 jogos e 22 golos na LaLiga, entre San Sebastián e Bilbau, no currículo, Martínez deixa pela primeira o País Basco, para abraçar um novo desafio na Catalunha.

Iñigo Martínez soma 20 internacionalizações pela seleção AA de Espanha e um golo. Foi campeão da Europa de sub-21 em 2013.