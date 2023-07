Villarreal contrata internacional chileno a custo zero

O Villarreal anunciou, esta terça-feira, a contratação do avançado anglo-chileno Ben Brereton, com contrato de quatro temporadas, até 2027.

O ponta de lança, de 24 anos, internacional AA pelo Chile mas que representou as seleções jovens de Inglaterra, chega a Espanha a "custo zero", depois de terminar contrato com o Blackburn Rovers.

Formado no Nottingham Forest, Brereton rumou ao Blackburn Rovers em 2018/19, mas só se afirmou, em definitivo, na equipa principal em 2020/21. Na temporada passada, fez16 golos e quatro assistências em 50 jogos.

Ao serviço da seleção chilena, o avançado, que tanto joga a extremo como a ponta de lança, soma 20 internacionalizações e sete golos.