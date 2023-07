Jorge Jesus: "Claro que gostava de poder contar com Bernardo Silva"

Jorge Jesus não se deixa amarrar por atritos do passado e reconhece que gostaria de voltar a treinar Bernardo Silva, no Al Hilal.

No Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, esta terça-feira, de partida para a Áustria, onde comandará o estágio de pré-época do clube da Arábia Saudita, o técnico assume que lhe agradam as notícias do interesse do Al Hilal no internacional português do Manchester City, que treinou no Benfica. É verdade que, na Luz, a convivência entre ambos foi difícil, mas os anos curaram quaisquer conflitos, garante Jesus.

"Claro que gostava de poder contar com ele [Bernardo Silva], é um dos grandes jogadores do mundo. Sei por que me fazem essa pergunta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foram coisas que aconteceram e não tem problema nenhum. Pensamentos diferentes de um treinador e de um jogador, não há problema nenhum. É muito jovem, tem 28 anos, casou esta semana, vai começar uma nova vida. Gostava muito que ele viesse para o Al Hilal, mas não sei se vem", reconhece o técnico português.



A eterna questão do Bernardo lateral-esquerdo

Bernardo queixou-se, no passado, de que Jesus tentou adaptá-lo a lateral-esquerdo, quando conviveram no Benfica. Questionado sobre se o criativo contaria para a defesa ou para o ataque, Jesus é taxativo:

"Não encaixava a defesa, mas o Pep [Guardiola, treinador do City] também o pôs a lateral-esquerdo, podem fazer-lhe a mesma pergunta."

Apesar da especulação e de admitir que gostaria de contar com Bernardo, Jesus garante que não tem "nenhum dossier de nenhum jogador", pelo que não sabe em que ponto param as negociações com o médio.

"Isto foi chegar a Paris em duas horas, voltar a Portugal e ir agora para a Áustria. Não falei com mais ninguém, não sei como estão os dossiers dos possíveis jogadores. Agora é que vou inteirar-me de tudo", explica.

Campeonato em expansão e embates "aliciantes"

Jorge Jesus destaca, ainda, que "o campeonato saudita desperta um interesse muito grande em todo o mundo", algo que considera ser "muito bom para os jogadores, mas também para os treinadores".

Defrontar Cristiano Ronaldo, que joga no Al-Nassr, é também "um aliciante" para o treinador português. Porém, não apenas o capitão da seleção nacional proporcionará um embate atrativo para Jesus:

"Há vários jogadores, como o Ronaldo, o Benzema, que estão a ir para a Arábia Saudita. Vai ser um campeonato muito complicado, já era no passado. Tenho uma vantagem, conheço 11 jogadores do plantel, que tralharam comigo. Agora, vou esperar pelos três estrangeiros que o presidente disse que tem de contatar, para ver quem são eles."



Jorge Jesus está de regresso ao Al Hilal, que já treinou entre julho de 2018 e janeiro de 2019. Na primeira passagem, o português conquistou a Supertaça da Arábia Saudita, antes de sair para o Flamengo.