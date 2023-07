Armando Evangelista perde e falha fuga à zona de perigo

O Goiás, treinado pelo português Armando Evangelista, perdeu na receção ao Coritiba, por 2-1, na madrugada desta terça-feira, e falhou a oportunidade de escapar à zona de despromoção do Brasileirão.

Alef Manga e Benjamín Kuscevic colocaram a equipa visitante em vantagem, com golos aos 26 e 34 minutos. O Goiás reduziu ao minuto 69, por intermédio de Dodô, mas já não foi a tempo de empatar o jogo.

Este foi o quarto jogo de Armando Evangelista ao comando do Goiás - o terceiro no campeonato, em que o técnico português soma uma vitória e duas derrotas. Também venceu um jogo na Taça Sul-Americana.

Com este resultado, o Goiás encerra a jornada 13 do Brasileirão no 17.º lugar, logo abaixo da linha de água, a um ponto do Corinthians, primeira equipa a salvo, e com mais quatro que o Coritiba, último classificado.