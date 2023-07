Adi Hutter é o novo treinador do Mónaco de Gelson Martins

Adi Hutter é o novo treinador do Mónaco, conforme anunciou, esta terça-feira, o clube do Principado, em que joga o português Gelson Martins.

O técnico austríaco, de 53 anos, regressa ao ativo, depois de ter deixado o Borussia Monchengladbach no final de 2022/23, com contrato válido para as próximas duas temporadas, ou seja, até 30 de junho de 2025.

Antigo internacional pela Áustria, Adi Hutter começou a carreira, como treinador principal, no Altach e ainda passou por Grodig e Salzburgo antes de rumar à Suíça, para treinar o Young Boys. Deu o salto para o futebol alemão pela porta do Eintracht Frankfurt e, na última época, levou o Borussia M'gladbach ao décimo lugar da Bundesliga.

No Mónaco, que na temporada passada ficou em sexto na Liga francesa, Hutter treinará o internacional português Gelson Martins, de 28 anos.