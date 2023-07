Tatiana Pinto tem pretendentes em Inglaterra, França e EUA

Tatiana Pinto tem pretendentes em Inglaterra, França e até nos Estados Unidos, ao que a Renascença apurou. A média internacional portuguesa, de 29 anos, terminou contrato com as espanholas do Levante no final da época e já vários clubes manifestaram interesse.

Arsenal, de Inglaterra, e Paris Saint-Germain, de França, já foram falados na imprensa internacional, informação que Bola Branca confirma. A Renascença sabe, ainda, que a jogadora interessa a Brighton & Hove Albion e Manchester United, de Inglaterra. Orlando Pride, dos Estados Unidos, também já estabeleceu contacto. Nem todos os clubes mencionados fizeram propostas concretas, para já.



O Manchester United é vice-campeão inglês. O Arsenal ficou em terceiro lugar, mas foi semifinalista da Liga dos Campeões. O Brighton ficou em 11.º. O PSG é vice-campeão francês. O Orlando Pride ocupa, atualmente, o nono lugar da Liga dos EUA, terra-natal da seleção bicampeã do mundo.

Neste momento, nenhum clube assegurou, ainda, a contratação de Tatiana Pinto, que chamou a atenção dos grandes clubes da Europa ao ajudar o Levante a garantir o apuramento para a Liga dos Campeões, na última temporada, com 12 golos e três assistências em 31 jogos.

Tatiana Pinto vai fazer história com Portugal

Formada entre Oliveira do Bairro e Clube de Albergaria, Tatiana Pinto rumou cedo à Alemanha, ao Sand, e depois viajou para Inglaterra, para jogar no Bristol, antes de regressar a Portugal, em 2016/17, para ingressar no Sporting, que representou durante cinco temporadas e com que foi duas vezes campeã nacional. Em 2021/22, transferiu-se para o Levante, em que jogou durante duas épocas.

Por agora, a média está concentrada na seleção, pois é uma das 23 jogadoras convocadas para a participação inédita de Portugal na fase final de um Campeonato do Mundo.

Portugal terá pela frente, na fase de grupos do Mundial 2023, os Estados Unidos, os Países Baixos e o Vietname. A fase final realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.