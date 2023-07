Roy Hodgson continua a treinar o Crystal Palace em 2023/24

Roy Hodgson vai manter-se no comando técnico do Crystal Palace, com contrato até ao final da nova temporada, anunciou esta segunda-feira o clube da Premier League.

O experiente treinador, que fará 76 anos em agosto, assumiu a equipa londrina em março, sucedendo ao francês Patrick Vieira, com o intuito de liderar as águias até ao final da época, que terminou com o 11.º lugar.

Esta é a segunda passagem de Hodgson pelo Crystal Palace, clube que já tinha orientado entre 2017 e 2021, mantendo-se como o treinador mais velho de sempre a participar no principal escalão do futebol inglês.

Em 47 anos de carreira como treinador, Hodgson liderou ainda clubes como Inter de Milão, Blackburn Rovers, Copenhaga, Udinese, Fulham, Liverpool, West Bromwich Albion ou Watford, além das seleções da Suíça, da Finlândia e de Inglaterra.