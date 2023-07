Qatar de Carlos Queiroz está nos quartos de final da Gold Cup

O Qatar, de Carlos Queiroz, bateu o México, por 1-0, no domingo, na terceira jornada do Grupo B da Gold Cup, e chegou aos quartos de final da competição da CONCACAF, em que participa como convidado.

Hazem Shehata assinou o único golo do encontro, aos 27 minutos, assegurando a primeira vitória da seleção comandada pelo treinador português na prova, que junta seleções da América do Norte e Central.

Com este triunfo, o Qatar somou na primeira fase os mesmos quatro pontos das Honduras, com que empatou 1-1 na segunda ronda, beneficiando de melhor diferença entre golos marcados e sofridos (3-3 dos árabes contra 3-6 dos hondurenhos), ambos a dois pontos da seleção mexicana.

“Estou muito feliz. Ganhámos mais do que um jogo, ganhámos jogadores, que se esforçam e sacrificam pela equipa. Foi muito difícil, contra uma grande equipa, mas hoje era o nosso dia. Os jogadores mereciam. Depois do que fizeram nos três jogos, esta qualificação é muito merecida. Parabéns aos jogadores, esta vitória é uma recompensa para eles, para os adeptos e dedicada também a Saaed Al Misnad [treinador qatari que morreu recentemente]. Merecemos estar na segunda ronda. O México jogou bem, nós lutámos, tentámos o contra-ataque e marcámos”, afirmou Queiroz, citado pela sua assessoria de comunicação.

A 17.ª edição da Gold Cup da CONCACAF está a ser disputada até 16 de julho, nos Estados Unidos da América, detentores do título da competição, na qual o México é recordista, com oito triunfos.

Nos quartos de final, o Qatar vai defrontar, no dia 8 de julho, o vencedor do Grupo C, que, após duas jornadas, é liderado pelo Panamá, com seis pontos, mais três do que Martinica, enquanto El Salvador e Costa Rica dividem o terceiro lugar, com um.

Além de Qatar, que em 2021 chegou às meias-finais da prova, e México, estão também já apurados para os "quartos" EUA e Jamaica, primeiro e segundo classificados do Grupo A, respetivamente, ambos com sete pontos.