PSG confirma contratação da ex-Benfica Ana Vitória

Ana Vitória, que terminou contrato com o Benfica, e reforço do Paris Saint-Germain, confirmou esta segunda-feira o clube francês.

A avançada internacional brasileira, de 23 anos, assinou contrato com as parisienses para as próximas três temporadas, até junho de 2026.

Ana Vitória concluiu a formação no Corinthians e rumou ao Benfica na época 2018/19, quando o clube ainda militava na II Liga.

A criativa rapidamente se tornou uma das jogadoras mais importantes das agora tricampeãs nacionais e, com as suas exibições, abriu as portas da seleção AA do Brasil, com que vai participar no Mundial 2023.

Nesta última temporada, Ana Vitória registou 20 golos e 16 assistências em 39 jogos pelo Benfica e conquistou campeonato e Taça da Liga.

Ao todo, a brasileira conquistou três campeonatos, uma II Liga, uma Taça de Portugal, três Taças da Liga e duas Supertaças pelo Benfica.