Newcastle oficializa contratação de Tonali ao Milan

O Newcastle oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Sandro Tonali ao AC Milan, com contrato válido até 2028.

Os dois clubes não revelaram valores, contudo, de acordo com as imprensas inglesa e italiana, Tonali custa entre 75 e 80 milhões de euros aos "magpies", já com bónus por concretização de objetivos incluídos.

Formado no Brescia, o médio-defensivo internacional italiano, de 23 anos, deixa Milão ao fim de três épocas (a primeira por empréstimo), na última das quais marcou dois golos e fez nove assistências em 48 jogos.

Tonali assina contrato com o Newcastle para as próximas cinco temporadas, ou seja, até 2028. É agora o italiano mais caro da história: ultrapassa os 57 milhões que Jorginho custou ao Chelsea em 2018.