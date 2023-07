Férias tiram Gyokeres do arranque de pré-época do Coventry

Viktor Gyokeres, alvo do Sporting para 2023/24, não compareceu no arranque de pré-temporada do Coventry City por estar de férias.

Gyokeres foi o segundo melhor marcador do Championship, esta época, com 21 golos (mais 12 assistências), apenas atrás do inglês Chuba Akpom (28 golos, ainda que apenas duas assistências), do Middlesbrough.

Ao todo, na última época, o sueco marcou 22 golos e fez 12 assistências em 50 jogos pelo Coventry. Também na seleção começa a encontrar o seu espaço: três golos e duas assistências em 14 internacionalizações.

O Sporting procura um ponta de lança para aprimorar o leque às ordens de Rúben Amorim. O treinador dos leões já admitiu que, nesta última temporada, fez falta um terceiro homem-golo - teve apenas Paulinho e Chermiti e, quando o mais velho se lesionou, teve de recorrer ao jovem, que acabara de sair da formação, ou optar por um trio de ataque mais móvel. Por outro lado, Tiago Tomás, que esteve emprestado ao Estugarda, não regressa a Alvalade e pode estar a caminho do Wolverhampton.

Paulinho terminou a temporada com 15 golos e Chermiti com três, um total de 18 golos, menos quatro que os que Gyokeres marcou.