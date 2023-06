Palmeiras de Abel goleia e vence grupo da Libertadores

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, assegurou o primeiro lugar do grupo do grupo C da Taça Libertadores, na madrugada desta sexta-feira, ao golear o Bolívar, da Bolívia, em casa, por 4-0.

Golos de Rony e Joaquín Pequerez, aos 24 e 76 minutos, e um bis de Artur, aos 34 e 85, selaram a goleada da equipa brasileira, que só não venceu (perdeu) um dos seis jogos que disputou na fase de grupos.

O Palmeiras vence o grupo, com 15 pontos, mais três que o Bolívar, que também passa aos oitavos de final como segundo classificado. Ficam para trás Barcelona e Cerro Porteño, ambos com quatro pontos.

O sorteio dos "oitavos" realiza-se na próxima quarta-feira. Também avançam Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense e Internacional (Brasil), Argentinos Juniors, Boca Juniors, Racing e River Plate (Argentina), Independiente del Valle (Equador), Atlético Nacional e Deportivo Pereira (Colômbia), Olimpia (Paraguai) e Nacional (Uruguai).

Potes



Pote 1: Racing, Internacional, Palmeiras, Fluminense, Independiente del Valle, Boca Juniors, Athletico-PR e Olimpia.



Pote 2: Flamengo, Nacional, Bolívar, River Plate, Argentinos Juniors, Deportivo Pereira, Atlético-MG e Atlético Nacional.