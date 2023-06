Botafogo confirma saída de Luís Castro

O Botafogo confirma a saída do treinador Luís Castro. O técnico luso esteve reunido com o investidor John Textor.

A informação foi avançada, esta sexta-feira, pelo Fogão nas redes sociais.

"O Botafogo foi comunicado nesta sexta-feira pelo técnico Luis Castro sobre a sua decisão de aceitar proposta de um clube do exterior, o que encerra a atuação no comando técnico da equipe. Também deixam o Clube os auxiliares Vitor Severino e João Brandão; o preparador físico Roberto de Oliveira; o preparador de goleiros [guarda-redes] Daniel Correia; e o analista de desempenho Nuno Baptista", lê-se no comunicado.



Luís Castro e o investidor John Textor estiveram reunidos para acertar os detalhes da saída e despediu-se do plantel.

O treino desta sexta-feira já foi orientado por Lúcio Flávio, técnico da equipa B.

O Botafogo está na liderança do campeonato brasileiro, com 10 vitórias e duas derrotas. Na temporada passada, o emblema da "estrela solitária" tinha terminado o Brasileirão na 11.ª posição.

No estrangeiro, Luís Castro esteve ainda duas temporadas no Shakhtar Donetsk, em que conquistou um campeonato ucraniano, e uma época no Al Duhail, que culminou com a vitória na Taça do Emir do Qatar.

O Al Nassr ficou em segundo lugar na liga saudita e tem como capitão o português Cristiano Ronaldo.