Luís Castro aceita Al Nassr e deixa Botafogo

A imprensa brasileira noticia que o treinador Luís Castro já aceitou treinar o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

A confirmar-se, o jogo desta quinta-feira do Botafogo contra o Magallanes, para a Taça Sul Americana, é o último pelo “Fogão”.

Espera-se que Luís Castro confirme a saída do clube no final do encontro, marcado para esta madrugada em Portugal.

O Botafogo lidera o Brasileirão.

A proposta do Al Nassr obriga o clube a pagar a cláusula de rescisão. O técnico irá receber, segundo a imprensa, um ordenado de seis milhões de euros limpos, fora outras regalias.