Pleno brasileiro na Libertadores

Fluminense, Athletico Paranaense e Atlético Mineiro carimbaram a passagem aos oitavos de final da Taça Libertadores. As três equipas brasileiras que estiveram em ação na última noite, na 6.ª jornada da fase de grupos, confirmaram apuramento.

O Palmeiras, que joga na noite de quinta para sexta-feira, também já está apurado. Das sete equipas brasileiras que estão em prova, apenas o Corinthians já tem a certeza de que não continuará na competição. Flamengo e Internacional de Porto Alegre também estão bem colocados para garantir a passagem à próxima fase.

O Fluminense ganhou o Grupo B, depois de empatar (1-1) com o Sporting de Cristal, do Peru. Germán Cano marcou para o Fluminense; Brenner fez o golo dos peruanos. O Sporting de Cristal qualificação para a Copa Sul-Americana. O River Plate segue com o Flu na Libertadores.

No Grupo G, Athletico Paranaense venceu o Alianza Lima, do Peru, por 3-0, com dois golos de Vítor Roque e um de Vítor Bueno. O Atlético Mineiro empatou (1-1) com o Libertad, do Paraguai, com Igor Gomes a marcar para os brasileiros e Antonio Bareiro pelo Libertad. Os paraguaios qualificam-se para a Sul-Americana.

Na última noite ficou também definida a classificação do Grupo H. Olimpia, do Paraguai, e Atlético Nacional, da Colômbia, estão nos oitavos de final da Libertadores. O Patronato, da Argentina, segue para a Sul-Americana.