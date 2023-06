Marco Sportiello é reforço do Milan

O AC Milan anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Marco Sportiello, até 2027. O guarda-redes, de 31 anos, deixa a Atalanta, clube com o qual teve contrato durante toda a carreira.

Sportiello segue para Milão, para ser suplente de Maignan, depois de ter terminado a época como titular da Atalanta. Fez 15 jogos pelo clube de Bergamo. O argentino Juan Musso foi a opção principal de Gasperini.

Internacional pelas seleções jovens, Sportiello não chegou a jogar pela equipa principal de Itália. Apesar de ter tido sempre contrato com a Atalanete, o guarda-redes jogou, por empréstimo, na Fiorentina, no Frosinone, no Carpi, no Paggibonsi e no Seregno.