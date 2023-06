Havertz troca o Chelsea pelo Arsenal

O avançado Kai Havertz deixa o Chelsea e vai jogar no Arsenal.

O jogador alemão, de 24 anos, muda de clube na Premier League, a troco de 77 milhões de euros, segundo o The Athletic.

Havertz já deixou uma mensagem de despedida do Chelsea.

“Hoje, agradeço a cada um dos adeptos do Chelsea, staff, treinadores e colegas de equipa dos últimos três anos. Foi uma honra fazer parte da história do Chelsea”, escreveu no Instagram.

Na época que agora terminou, o avançado fez nove golos e duas assistências.