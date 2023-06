A UEFA anunciou esta quarta-feira, após reunião do Comité Executivo em Nyon, na Suíça, que a final da Liga dos Campeões de 2025 vai ser disputada

no Estádio de Alvalade.

Esta será a segunda vez que a final da Champions feminina é disputada em Portugal, depois em 2013/14 ter sido realizada no Estádio do Restelo, com vitória para o Wolfsburg frente ao Tyresö, por 4-3.

