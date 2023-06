Atenção Portugal. Inglaterra continua a vencer e sem sofrer golos

A Inglaterra derrotou a Alemanha, por 2-0, na última jornada do grupo C do Europeu de Sub-21.

Os golos dos ingleses foram apontados por Archer e Elliot, ainda na primeira parte.

A equipa dos três leões é a próxima adversária de Portugal nos quartos de final da prova.

Os ingleses venceram todos os jogos da fase de grupos e é a única equipa que ainda não sofreu qualquer golo no torneio, que decorre na Geórgia e na Roménia.

O Portugal – Inglaterra está marcado para domingo, às 17h00, na cidade georgiana de Kutaisi.