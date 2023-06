Atenas e Wroclaw recebem as duas próximas finais da Liga Conferência

Atenas, na Grécia, e Wroclaw, na Polónia, vão receber as finais da Liga Conferência de 2024 e 2025, respetivamente, anunciou esta quarta-feira a UEFA, após a reunião do comité executivo do organismo em Nyon, na Suíça.

Em 2024, é o novo estádio Agia Sofia, casa do AEK Atenas, a receber a final da terceira prova de clubes, com o recinto Slask Wroclaw a ser palco do encontro decisivo em 2025.

O novo estádio do AEK Atenas nunca foi usado em contexto internacional, pelo que a UEFA vai acompanhar os jogos do clube e da seleção grega até novembro de 2023, para confirmar a atribuição do local da final.

A mais recente prova europeia de clubes vai mudar a denominação, a partir da temporada 2024/25, passando a chamar-se apenas Liga Conferência.

O Comité Executivo da UEFA decidiu ainda atribuir a fase final do Europeu feminino de sub-19 de 2025 à Polónia.