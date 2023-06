Tottenham rejeita proposta do Bayern por Harry Kane

O Tottenham rejeitou uma proposta inicial do Bayern de Munique por Harry Kane, segundo o "The Athletic".

De acordo com a publicação, os bávaros apresentaram uma proposta de 70 milhões de euros. Kane entra no último ano de contrato e os "Spurs" podem perder o avançado a custo zero na próxima temporada, mas não aceitam a proposta.

O capitão da seleção inglesa pode estar de saída do Tottenham aos 29 anos de idade depois de uma época caótica que viu o clube terminar no oitavo lugar, fora das provas europeias. O Tottenham preferirá transferir o ponta de lança para o estrangeiro para não reforçar um rival direto na Premier League.

Kane é o segundo melhor marcador da história da Premier League com 213 golos, só superado por Alan Shearer, que marcou 260.

O avançado fez toda a carreira nos Spurs e afirmou-se na equipa principal em 2013/14, mas nunca venceu um título na carreira. Na última temporada, Kane apontou 32 golos e cinco assistências em 49 jogos disputados.

Nos últimos anos, o Manchester United e Manchester City estiveram interessados na contratação do jogador, tal como o Real Madrid.