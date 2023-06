Luís Andrade já não é treinador do Flamengo feminino

Luís Andrade foi demitido do comando técnico do Flamengo feminino, anunciou o clube brasileiro esta terça-feira.

O treinador português, de 49 anos, antigo jogador de Benfica e Sporting de Braga, não resistiu à eliminação do Flamengo nos quartos de final do Brasileirão, em que a sua equipa foi goleada pelo Santos, por 4-1.

Luís Andrade, que em Portugal orientou o Damaiense, o Alta de Lisboa e a equipa feminina do Benfica, de que também foi coordenador técnico, estava no Flamengo desde dezembro de 2021.

"Agradecemos pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência da carreira", lê-se na nota oficial do Flamengo.



O Flamengo tem um dos plantéis mais fortes do futebol brasileiro, porém, nas duas épocas ao comando da equipa, Luís Andrade só venceu uma Copa Rio e nunca chegou às finais da Taça e do Brasileirão.

As equipa da Gávea conta no plantel com jogadoras conhecidas do futebol português: Rayane jogou no Cesarense e no Sporting de Braga, e a ponta de lança Darlene marcou mais de 100 golos pelo Benfica.