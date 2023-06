Kovacic troca Chelsea pelo Manchester City

Chelsea e Manchester City anunciaram, esta terça-feira, a transferência de Mateo Kovacic do clube londrino para o campeão inglês e da Europa.

O médio internacional croata, de 29 anos, custou 29 milhões de euros ao City, de acordo com a imprensa inglesa, e assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas, isto é, até 30 de junho de 2027.

Formado no Dínamo de Zagreb e com passagem pelo Inter de Milão, Mateo Kovacic trocou o Real Madrid pelo Chelsea em julho de 2018, por empréstimo de um ano. No mercado de verão seguinte, os "blues" pagaram 45 milhões de euros para ficar com ele em definitivo.

Em Stamford Bridge, o croata venceu uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

Esta época, a última pelo Chelsea, Kovacic marcou dois golos e fez duas assistências em 37 jogos. Preenche o lugar deixado vago pela saída do internacional alemão Ilkay Gundogan para o Barcelona.