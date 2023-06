Adrien Rabiot continua na Juventus mais uma temporada

A Juventus anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Adrien Rabiot por mais uma temporada.

O médio internacional francês, de 28 anos, terminava contrato na sexta-feira, mas compromete-se com o clube italiano até 30 de junho de 2024.

Rabiot chegou à Juventus no verão de 2019, proveniente do Paris Saint-Germain, a "custo zero", e tornou-se um dos jogadores mais importantes da equipa nas últimas quatro temporadas, com mais de 200 jogos.

Esta época foi a melhor época do médio, a nível de números, desde que está em Turim: somou 48 jogos, 11 golos e cinco assistências.