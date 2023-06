Abel Ferreira suspenso por tirar telemóvel a jornalista

Abel Ferreira foi suspenso por um jogo, por ter tirado o telemóvel a um jornalista que filmava uma discussão entre um dirigente do Palmeiras, do treinador português, e o quarto árbitro do jogo com o Atlético Mineiro.

O incidente em causa ocorreu na zona mista do Mineirão, no dia 28 de maio, após um empate, por 1-1, na oitava jornada do Brasileirão.

Abel pediu desculpas pelo sucedido quando soube que os jornalistas estavam autorizados a estar naquela zona do estádio. Foi absolvido do pagamento de multa e ainda pode recorrer do castigo de suspensão.

A pena tem de ser cumprida no campeonato, pelo que o técnico português não poderá sentar-se na visita do Palmeiras ao Athletico Paranaense, no domingo, à meia-noite, relativa à 13.ª jornada.

O Palmeiras está no quarto lugar do campeonato, com 22 pontos, menos seis que o líder, o Botafogo, que é orientado pelo também português Luís Castro, que pode rumar ao Al-Nassr, da Arábia Saudita.