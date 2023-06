Seleções do Canadá em risco. Federação pode abrir falência

"Neste momento, não há orçamento suficiente para conseguir fazer [as janelas internacionais das seleções feminina e masculina de] setembro e outubro acontecer. Precisamos de jogar com equipas de primeiro nível em jogos que movam a agulha. Nesta altura, agendar jogos contra equipas de topo em setembro e outubro é complicado", explica.

Jogadores das seleções feminina e masculina do Can(...)

Esta notícia surge numa altura em que a Canada Soccer negoceia contratos coletivos de trabalho com as seleções masculina (em que jogam os luso-canadianos Stephen Eustáquio, do FC Porto, e Steven Vitória, do Desportivo Chaves) e feminina. Conversas que têm progredido favoravelmente, diz deVos, mas que ainda não afluíram num acordo.

Em fevereiro, os jogadores de ambas as equipas revoltaram-se publicamente contra os pesados cortes orçamentais - em que saíam prejudicadas principalmente, as seleções jovem e feminina - e a seleção feminina anunciou que ia fazer greve, com exigências de "mudança imediata" e de que a Federação cumprisse as promessas de financiamento equitativo. A Canada Soccer ameaçou com processos de "milhões de dólares", o que forçou as atletas a cancelar a greve.

Esta crise da Canada Soccer tem causado confusão entre jogadores e adeptos, dado que os anos de 2020 e 2021 foram dos mais rentáveis para o organismo, devido à conquista dos Jogos Olímpicos por parte da seleção feminina e à participação da equipa masculina no Mundial.

Em maio, a ministra do Desporto do Canadá, Pascale St-Onge, ordenou uma auditoria independente às contas da Federação, que cobrirá o período entre 1 março de 2017 e 31 de março de 2023, devido a alegações de "falta de transparência". A Canada Soccer também será submetida a uma avaliação governamental e terá de aceitar conselhos de um grupo de consultoria externo, para continuar a receber financiamento federal.