Gundogan troca campeão europeu pelo Barcelona

O Barcelona anunciou a contratação do médio Ilkay Gundogan, a custo zero.

O internacional alemão de 32 anos terminou contrato com o Manchester City e optou não renovar pelo clube inglês para assinar pelo Barcelona. O contrato de Gundogan é válido por duas temporadas, com outrad de opção. Gundogan fica blindado com uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros.

Gundogan esteve sete temporadas nos "citizens", onde foi fundamental para Pep Guardiola e venceu um total de 14 troféus: cinco campeonatos, quatro Taças da Liga, duas Supertaças, duas FA Cup e uma Liga dos Campeões, na época passada.

O médio conta com passagens pelo Nuremberga, Borussia Dortmund e Manchester City. É o primeiro reforço oficial do Barcelona, que procura o bicampeonato na próxima época.