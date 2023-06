Caixinha vence duelo português frente a Evangelista

O RB Bragantino, orientado pelo português Pedro Caixinha, recebeu e venceu o Goiás, de Armando Evangelista, por 2-0, na 12.ª jornada do Brasileirão.

Os golos foram todos apontados na primeira parte. Eduardo Sasha abriu o marcador, aos 7 minutos, e Sorriso fechou a contagem em cima do intervalo, aos 47 minutos.

Foi a estreia oficial de Armando Evangelista no banco de suplentes, uma vez que ficou na bancada na vitória frente ao Vasco da Gama por ainda não ter o visto de trabalho.

"O adversário estava muito organizado e bem treinado pelo Pedro. Os dois golos pareceram-me mais erros nossos do que mérito do adversário. Há que trabalhar e o campeonato vai ser difícil", disse.

O Bragantino vive um bom momento e soma a segunda vitória seguida, depois da goleada frente ao Flamengo por 4-0. A equipa de Pedro Caixinha subiu ao sétimo lugar, com 20 pontos somados. O Goiás continua em zona de despromoção, no 17.º posto, com 11 pontos somados.