Botafogo pode perder Luís Castro para a Arábia Saudita. "É muito tentador"

O treinador português Luís Castro tem uma proposta da Arábia Saudita para orientar o Al-Nassr. A confirmação foi dada por John Textor, o dono do clube brasileiro.

Castro, de 61 anos, terá de tomar a difícil decisão se opta pela proposta milionária saudita ou se continua no Botafogo, onde está em primeiro lugar do Brasileirão. Textor assume que Luís Castro "quer ficar", mas a proposta é "muito tentadora".

"Dissemos que não falaríamos sobre isso até ao jogo com o Palmeiras. Ele tem uma proposta e na Arábia Saudita estão a tentar controlar o futebol com dinheiro. É muito tentador. É uma decisão difícil, ele ama o Botafogo e sei que quer ficar. Vamos ver", disse, ao canal "TF".

No final da partida, Luís Castro assumiu que para sair é preciso que o Al-Nassr pague a sua cláusula de rescisão.

"A minha situação contratual é a mesma desde o primeiro dia. Se um clube quiser, tem de pagar para eu sair. O que tenho a dizer é que ganhamos ao Palmeiras e ganhamos bem. Sou pragmático, vivo muito o hoje. A solidez do Botafogo não está só no Luís Castro, sou só uma peça. Não sei o que vai acontecer, sei que hoje ganhamos bem. O resto é o agente que domina", disse.

Luís Castro está na sua segunda época no Botafogo, mas é na atual que se destaca. O Botafogo é líder isolado do Brasileirão com mais sete pontos do que o segundo classificado, o Grémio.