VAR a partir dos quartos de final no Europeu Sub-21

O sistema de videoárbitro (VAR) vai ser implementado pela primeira vez em fases finais do campeonato da Europa de futebol de Sub-21 a partir dos quartos de final, informou a UEFA.

Em comunicado publicado no seu site oficial, o organismo sublinha que tem adotado "há vários anos" a tecnologia "na maioria dos jogos" das competições europeias, a começar pelas provas masculinas e femininas de clubes e seleções, mas montou "um plano gradual" para enfrentar "desafios técnicos, operacionais e logísticos significativos".

"Devido aos substanciais requisitos logísticos destes projetos, e tendo ainda em conta a sua sobreposição com este torneio, foi determinado que a implementação do VAR para o campeonato da Europa de Sub-21 terá início nos quartos de final", argumentou a UEFA.

A medida surge dois dias depois de um lance polémico observado durante o período de compensação da partida entre as seleções da França e da Itália, da jornada inaugural do Grupo D, que os franceses venceram por 2-1 e decorreu em Cluj-Napoca, na Roménia.

Aos 90+2 minutos, Raoul Bellanova correspondeu de cabeça ao centro de Fabiano Parisi e a bola terá entrado na sua totalidade na baliza gaulesa, mas o árbitro neerlandês Allard Lindhout, que também estava sem a tecnologia da linha de golo ao dispor, nada validou.

Portugal está sem qualquer ponto e no quarto e último lugar do Grupo A, que é liderado pela Geórgia, com três, dois acima dos Países Baixos e da Bélgica, enfrentando às 20:00 locais (17:00 em Lisboa) de hoje os neerlandeses, no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi.

Finalistas vencidos em 1994, 2015 e 2021, os lusos ficam desde já afastados da próxima fase se perderem, independentemente do resultado no duelo entre georgianos e belgas.

Os dois primeiros classificados de cada uma das quatro 'poules' acedem à fase seguinte da 24.ª edição do Europeu de sub-21, que integra 16 participantes pela segunda ocasião seguida e está a ser coorganizado desde quarta-feira por Geórgia e Roménia, com a final prevista para 08 de julho, na Adjarabet Arena, localizada na cidade georgiana de Batumi.